Memur emeklisinin zam farkı perşembe hesapta

Memur emeklileri her ayın 1-5’i arasında maaşlarını çekiyor. Enflasyon verisi 3 Ocak’ta açıklandığından zamlı maaşlar yetişmemişti. Normalde enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle memur ile memur emeklisi yüzde 27.46 zam alacaktı. Ancak ocaktan itibaren geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının 2.5 puanlık ek artışla yüzde 7.5’e çıkarılmasına karar verilmişti. Söz konusu düzenleme geçtiğimiz günlerde yasalaşmıştı. Böylece ocak itibarıyla memur emeklisine yüzde 30.5 civarında zam yapılmış oldu. Zam farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyordu.

EN AZ 1000 LİRA YATACAK

Beklenen açıklamayı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Buna göre zam farkları 27 Ocak’ta (perşembe günü) yatacak. Memur emeklisi ile malul, vazife malulü, dul, yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek. En düşük emekli maaşı Aralık 2021’de 3 bin 276 liraydı. Bu maaşı alanlara 1.000 lira fark yatacak. Şubat itibarıyla yeni maaş 4 bin 275 lira olacak.

SSK VE BAĞKUR'LU ZAMLI ALIYOR

Memur emeklilerinin bazıları maaşını aylık bazıları üç aylık şeklinde alıyor. Maaşını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme var. Maaşını üçer aylık halinde çeken grupta ise kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde maaş alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde maaş alanlara 3 aylık tutarında fark yatırılacak. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklisi ise 17 Ocak’tan itibaren maaşlarını zamlı çekmeye başlamıştı.

DUL VE YETİME HİSSESİ ORANINDA

Emeklilerin dul ve yetimleri hissesi oranında maaş alıyor ve zam farkı da bu hisseye göre yatırılıyor. Emekli Sandığı Kanunu’na göre dul-yetim aylığının bağlanma oranları şu şekilde:

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25.

Tek yetim: Yüzde 50 2 yetim: Yüzde 40-40.

Buna göre; en düşük emekli maaşı üzerinden yüzde 75 hisse ile dul maaşı alan bir kişiye yaklaşık 750 lira zam farkı yansıtılacak ve şubat maaşı 3 bin 200 liraya çıkacak. Eğer emeklinin yetimi yüzde 30 hisse ile maaş alıyorsa ona da 300 lira fark yatacak ve şubat itibarıyla 1.282 lira maaş almaya başlayacak.

GAZİLERE YAPILACAK ÖDEMELER

Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor. Bu kapsamda bulunan 59 bin 258 kişiye de 308 milyon 742 bin 58 lira ödeme yapılacak. Yine bu tutarlar da 27 Ocak’ta yatırılacak.

İŞTE MAAŞLARA GÖRE YAPILACAK ÖDEMELER (TL)