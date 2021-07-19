Memur için zam pazarlığı başlıyor

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Konfederasyonlar, 10 maddelik ortak taleplerini 26 Temmuz’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak.

TALEPLER NELER?

1. Ücretlere yapılacak artışın dışında, kamu görevlilerine refahtan pay verilmeli.

2. Kamu görevlilerine, en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’u kadar seyyanen zam yapılmalı, en düşük devlet memuru maaşı da yükseltilmeli.

3. Kamuda asli istihdam kadrolu olmalı ve sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli.

4. ‘Yardımcı hizmetler sınıfı’ kaldırılarak, personel ‘genel idari hizmetler sınıfı’na alınmalı.

5. Vaad edilen 3600 ek gösterge sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmeli.

6. Aile yardımı artırılmalı ve emeklilere de ödenmeli.

7. Memurlara da dini bayram ikramiyesi verilmeli.

8. Ek ödeme oranları artırılmalı.

9. Derece-kademe sınırlandırılması kaldırılmalı.

10. Grev ve siyaset hakkı verilmeli.