Memura ek zam konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları devam ediyor. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, en zam müjdesini vermiş ve Memur-Sen ile mutabakat sağladıklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 22 Aralık’ta Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı Beştepe’de kabul etti. İşte 2022 memur maaş zammın son durumuna ilişkin detaylar…

MEMURA EK ZAM VERİLECEK Mİ, NE KADAR VERİLECEK?

18 milyon memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda son durumu merak ediyor. Temmuz ayında anlaşmaya varılan 6. dönem toplu sözleşmesi ile memur ve memur emeklisine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Şu an elde olan veriler ve enflasyon tahminleri ile memur ve emekli memura ocak ayında yüzde 20’nin üzerinde bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Ancak asgari ücretin yüzde 50 oranında bir artış yaşaması memur ve emekli memurlarda bir ek zam beklentisine neden oldu.

Bu beklentilerle paralel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMUR SEN BAŞKANI YALÇIN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık Çarşamba günü Memur Sen başkanı Yalçın’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 20 dakika süren görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" dedi.







