Memur maaş zammının Ocak 15’e yetişmesi için çalışmalar sürerken, memur ve emekli memurlar da yüzde kaç zam yapılacağını merakla bekliyor. Diğer yandan aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak ve memur ve emekli memur maaşına yapılacak zamda etkili olan enflasyon farkı da böylelikle belli olacak. İşte, enflasyon farkı, refah payı ek zammı, 3600 ek gösterge ile 2022 memur maaş zammına dair gelişmeler…

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı işçi, işveren ve Bakanlık tarafından yapılan görüşmelerin sonunda geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Yüzde 50 oranında yapılan zam ile 2022 asgari ücreti 4 bin 253 TL oldu. Ancak memur ve emekli memur maaş zammını etkileyecek birçok etken bulunuyor.

Öncelikle temmuz ayında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmelerinde memur ve emekli memur maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı oranında bir zam yapılacak. Yani 2021 temmuz aralık dönemine ait enflasyon yüzde 3’ü geçtiği takdirde aradaki enflasyon farkı zam olarak maaşlara yansıtılacak.

Enflasyon farkının belli olması içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2022 Pazartesi günü aralık ayı enflasyonu ile 2021 yılı enflasyonunu açıklaması bekleniyor.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre enflasyon;

Temmuz ayında yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında ise yüzde 3,51 olarak tespit edildi. Böylelikle son 5 ayın enflasyonu yüzde 10,47’ya ulaştı. Bununla birlikte Merkez Bankası beklenti anketinin sonucuna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 3,37 seviyelerinde bekleniyor.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ise Temmuz Aralık arası 6 aylık dönemin enflasyonunun yüzde 13,70 ila 16,00 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ÇALIŞMA BAKANI'NDAN EK ZAM AÇIKLAMASI

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" ifadelerini kullanmıştı.

MEMUR SEN GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKNI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Memur Sen Genel Başkanı Yalçın’ı Beştepe’de kabul etti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde ek zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro beklentimizi anlattık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı Bilgin ile bir araya geleceğiz" dedi.

"MEMURA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da açıklamasında, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" demişti.