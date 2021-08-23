“Memur maaş zammı belli oldu mu?” sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranmaya devam ediyor. Önümüzdeki iki yıl için memur ve emekli memura yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son nokta koyuldu. Peki, memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte, Bakan Bilgin’in açıklamaları ve zam oranları….





MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranları ile sosyal ve mali haklar için 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Büyük bir uzlaşma ile buraya geldik. Bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız sözleşmenin kıymetini anlamamız için göz önünde tutmamız gereken bir husus var. Bunun hangi şartlarda, hangi konjonktürde imzalandığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Türkiye tarihinde görülmemiş yangınlar, sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ülkemiz çok şükür devlet yurttaşının yanında olduğunu gösterdi. Devletimizin bu mücadelesi maddi kıstaslarla değerlendirilmeyecek bir konudur." ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Bakan Bilgin, açıklamasında "2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı. Yani yüzde 12 diyebiliriz 2022 yılı için. 2023 için bugüne kadar verilmemiş bir orandan yüzde 8'lik bir farkı verdiğimizi söylemek istiyorum. İkinci kısmı için ise yine yüzde 6'lık bir artış olacak. 2023 için yıllık yüzde 14 artış yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

Böylelikle, memur ve memur emeklisi maaşlarına

2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı

2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı

2023'ün ilk yarısı için yüzde 8

2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Bakan Bilgin, 3600 meselesinin de sözleşme kapsamında bu süreçte tamamlanacağını kaydetti. Ek gösterge için kanun gerektiğine dikkat çeken Bakan Bilgin çalışmalarını yaptıktan sonra konuyu TBMM'ye sunacaklarını kaydetti.



