Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları ne kadar?
Memur maaş zammına ilişkin aramalar, temmuz ayına yaklaşıldıkça daha fazla yoğunluk kazandı. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranları ile belli olacak. Diğer yandan yılın ilk 5 ayında elde edilen enflasyon verileri memur maaş zammı konusunda da ipuçları veriyor. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
17 Haziran 2021, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Memur maaş zammı yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 olarak belirlenmişti. Yılın ikinci 6 ayı için ise 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları belirleyici olacak. Analistler, yılın ilk 5 ayındaki enflasyon rakamları göz önüne alındığında farkın yaklaşık yüzde 4,67 olacağı yönünde tahminlerde bulunuyor.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlara yapılacak maaş zammı yıl başında belirlenen yüzde 3’lük oranın üzerine yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon farkının eklenmesiyle belli olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ankette ortaya çıkan yüzde 1,21’lik haziran ayı enflasyon tahminine göre 2021’in ilk altı ayındaki enflasyon oranı yüzde 7,67 olacak.
Enflasyon oranlarının bu şekilde çıkması halinde memurlara yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 4,67 enflasyon farkı verilecek. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi durumunda 4 bin 542 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 4 bin 890 TL olacak.
Haziran ayının başında açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte, yılın ilk 5 ayı (Ocak-Mayıs) enflasyonu 6.39 olarak paylaşıldı. Hali hazırda memurlara verilecek yüzde 3 oranındaki zamla birlikte 3,39 oranında bir fark bulunuyor. Diğer yandan 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri ile bu farkın biraz daha büyümesi bekleniyor. Ancak kesin rakamların 3 Temmuz’dan sonra belli olacak.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
İki çocuklu eşi çalışmayan, en düşük memur maaşı şu anda 4.542 TL.
2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
- Vali: 14 bin 858 TL
- Genel müdür (1/4): 14 bin 914 TL
- Şube müdürü (Lisans-1/4): 7 bin 839 TL
- Memur (Lisans-9/1): 4 bin 841 TL
- Öğretmen (1/4):6 bin 049 TL
- Kaymakam 1. Sınıf (1/4): 13 bin 648 TL
- Başkomiser (3/1): 7 bin 833 TL
- Polis memuru (8/1): 6 bin 859 TL
- Uzman doktor (1/4): 9 bin 314 TL
- Hemşire (Lisans-5/1): 5 bin 868 TL
- Mühendis (1/4): 8 bin 001 TL
- Teknisyen (Lise-11/1): 5 bin 038 TL
- Araştırma görevlisi (7/1): 7 bin 596 TL
- Vaiz (1/4): 6 bin 285 TL
- Avukat (1/4): 7 bin 639 TL