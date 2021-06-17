Memur maaş zammı yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 olarak belirlenmişti. Yılın ikinci 6 ayı için ise 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları belirleyici olacak. Analistler, yılın ilk 5 ayındaki enflasyon rakamları göz önüne alındığında farkın yaklaşık yüzde 4,67 olacağı yönünde tahminlerde bulunuyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlara yapılacak maaş zammı yıl başında belirlenen yüzde 3’lük oranın üzerine yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon farkının eklenmesiyle belli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ankette ortaya çıkan yüzde 1,21’lik haziran ayı enflasyon tahminine göre 2021’in ilk altı ayındaki enflasyon oranı yüzde 7,67 olacak.

Enflasyon oranlarının bu şekilde çıkması halinde memurlara yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 4,67 enflasyon farkı verilecek. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi durumunda 4 bin 542 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 4 bin 890 TL olacak.

Haziran ayının başında açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte, yılın ilk 5 ayı (Ocak-Mayıs) enflasyonu 6.39 olarak paylaşıldı. Hali hazırda memurlara verilecek yüzde 3 oranındaki zamla birlikte 3,39 oranında bir fark bulunuyor. Diğer yandan 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri ile bu farkın biraz daha büyümesi bekleniyor. Ancak kesin rakamların 3 Temmuz’dan sonra belli olacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

İki çocuklu eşi çalışmayan, en düşük memur maaşı şu anda 4.542 TL.

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Vali: 14 bin 858 TL

Genel müdür (1/4): 14 bin 914 TL

Şube müdürü (Lisans-1/4): 7 bin 839 TL

Memur (Lisans-9/1): 4 bin 841 TL

Öğretmen (1/4):6 bin 049 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4): 13 bin 648 TL

Başkomiser (3/1): 7 bin 833 TL

Polis memuru (8/1): 6 bin 859 TL

Uzman doktor (1/4): 9 bin 314 TL

Hemşire (Lisans-5/1): 5 bin 868 TL

Mühendis (1/4): 8 bin 001 TL

Teknisyen (Lise-11/1): 5 bin 038 TL

Araştırma görevlisi (7/1): 7 bin 596 TL

Vaiz (1/4): 6 bin 285 TL

Avukat (1/4): 7 bin 639 TL



