Memur maaş zammının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam da belli olacak. Bunlarla birlikte 2022 yılının ilk 6 ayı için dul ve yetim aylığına yapılacak zam da netleşecek. Diğer yandan asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 oranındaki zammın ardından memur maaş zam oranlarına ilişkin beklenti de artmıştı. Asgari ücret zammında olduğu gibi memur maaş zammı açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması bekleniyor…

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zammının açıklanması için öncelikle aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Aralık ayı enflasyon rakamları aynı zamanda 2021 yıl sonu enflasyon oranlarını da belirleyecek.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda 2021 temmuz-aralık ayları enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Çünkü temmuz ayında imzalanan toplu sözleşmede memur ve emekli memura yüzde 5 zammın yanı sıra yıllık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda aradaki enflasyon farkının da zam olarak yansıtılması maddesi yer alıyordu.

Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık Pazartesi saat 10.00 sularında açıklanacak. Memur ve emekli memur maaş zammının da aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12,46 oranında zam şimdiden kesinleşti. Analistlerin tahminleri ise 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında değişebileceği yönünde.

Aralık ayı enflasyon rakamları 6 aylık enflasyonun son şeklini belirleyecek.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon temmuzda yüzde 1,80, ağustosta yüzde 1,12, eylülde yüzde 1,25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu.

Aralık enflasyonu yüzde 5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 15,99 olur.

Aralık enflasyonu yüzde 6,5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 17,64 olur.

Aralık enflasyonu yüzde 8 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 19,30 olur.

EK ZAM İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ile ek zam konusunu görüşmüştü. Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.

Ali Yalçın, daha sonraki açıklamasında Bakan Bilgin’in aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, “Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakam yüzde 15-16 belki daha yüksek olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımında” demişti. 3600 gösterge düzenlemesi de 2022’de çıkacak. Bu düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artışlar sağlanacak.



