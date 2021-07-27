Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2022-2023 memur maaş zammına yönelik görüşmeler devam ederken, pek çok kişinin aklında “Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?” sorusu bulunuyor. Yapılan görüşmelerde, Memur-Sen 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17 oranında zam talebinde bulunmuştu. Peki, memur maaşlarına ne kadar zam gelir? En düşük memur maaşı ne kadar olur? İşte detaylar…

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zammı için Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile hükümet tarafındaki görüşmeler devam ediyor. Şu an için bir anlaşma zemininde buluşulamadı.

Diğer yandan gerçekleşen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen, görevlileri için 600 TL seyyanen zammın yanı sıra 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 oranında zam talebinde bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Önceki dönemlerde olduğu gibi toplu sözleşmeye katılan iki taraf da öncelikle karşılıklı olarak tekliflerini sunuyor. Pek çok sefer, iki tarafın sunduğu tekliflerde büyük bir fark bulunuyor. Bunun sebebi ise, çalışan tarafının en yüksek teklifi sunarken, kamu tarafı ise asgari seviyeyi sunmasından kaynaklanıyor. Görüşmeler devam ettikçe aradaki makas kapanıyor ve kamu tarafı teklifi yükseltirken, işçi tarafı ise teklifinde geri çekilme gösteriyor. Böylelikle orta bir nokta anlaşma sağlanıyor.

KAMU İŞÇİLERİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu işçilerinin maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisinin açıklanması bekleniyordu. Bu yıl sözleşmeli işçilerin kadroya geçmesiyle sayısı 700 bini bulan kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam için görüşmeler hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde işveren sendikası ve Çalışma Bakanlığı’nın zam teklifini açıklaması bekleniyor.