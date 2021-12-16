Memur maaş zammı için milyonların gözü Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Son günlerin en önemli ana gündem maddelerinden biri olan 2022 yılı asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 16 Aralık Perşembe günü açıklandı. Yapılan açıklamaya göre en düşük asgari ücret 4 bin 250 TL oldu. Bu rakam çalışanın maaşında yüzde 50’ye yakın bir artışa tekabül ederken, 2022 asgari ücretin memur maaşına etkisi de merak edilmeye başlandı…

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur maaşına yapılacak zam oranı Temmuz ayında yapılan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde karar bağlandı. Buna göre memur maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar zam yapılması kararı alındı.

Memur maaş zammının belli olabilmesi için 2021 yıl sonu enflasyonunun belli olması gerekiyor. Bunu içinse TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması bekleniyor.

MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alacaklarının altını çizdi. Yalçın; "Ek zamla ilgili ocak ayının 15'ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" dedi.



