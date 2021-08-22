Memur maaşı zammı ne olacak? Flaş gelişme...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos’ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023’ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

YENİSİNİ İSTEDİ, EYLEM YAPTI

Zam teklifine ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli artış sağlayan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için mesaj vermişti. Ancak memur sendikaları, teklifi yeterli bulmayıp yenisini talep etmiş ve sonrasında gelişmeler üzerine 19 Ağustos’ta Ankara’da eylem yapmıştı. Gelinen noktada henüz bir anlaşma sağlanamadı.

BU GECE SONA ERİYOR

Yasal müzakere süresi 22 Ağustos’ta yani bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Bir başka deyişle zam pazarlığı masada uzlaşmayla çözülecekse imzaların bugün atılması gerekiyor. Görüşmelerde bir sonuca varılamaması halinde toplu sözleşmede devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Bu olasılık öne çıkmış gözüküyor. Çünkü memurun perşembe günkü eyleminin, bu ihtimali artırdığı yorumlanıyor.

2019’DA DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Devreye hakem heyeti girerse 26-31 Ağustos arasında tarafların teklifini değerlendirip kararını verecek. Hakemin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Bu, hakem kurulunun ilk kararı olmayacak. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİ

Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

‘UZLAŞIYLA İMZA İSTİYORUZ’

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 2022 yılı için sunulan zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini söyledi. Tonbul, “Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın daha önce, “Bir an önce adil bir teklif gelmeli. Memnuniyet üreten sonuç çıkmalı” demişti.