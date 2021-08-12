Memur ve emekli memur maaş zammı için talepler Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından ortak olarak hazırlandı ve sunuldu. Hükümetin bu taleplere karşılık vereceği teklif ise merak ediliyor. Toplu sözleşme mevzuatına göre ise görüşmeler ağustos ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde memur ve emekli memur maaş zam oranına Hakem Kurulu karar verecek…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine 2022-2023 yıllarında ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranlarına ilişkin sendikalar ve hükümet arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Yapılan zam pazarlığının yasal süreç içerisinde ağustos ayının üçüncü haftası tamamlanması bekleniyor. Bu süre içerisinde müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa, memur ve emekli memurlara yapılacak zamma Hakem Kurulu karar verecek.

Hükümet merakla beklenen memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam teklifini 12 Ağustos tarihinde (Bugün) teklifini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam talebi Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından ortak hazırlandı ve hükümete sunuldu. Konfederasyonların hükümete sunduğu zam talebinde, memur ve emekli memurlar için taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı yer aldı.

Aynı zamanda hükümete sunulan taleplerin arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması ve memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi gibi konular da yer alıyor.

Toplu sözleşmelerde çıkacak sonuçlar sadece memurları değil memur emeklilerinin de zam oranlarını etkiliyor. Bu görüşmelerin sonunda atılacak imzalarla memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı Ocak ve Temmuz zam oranları da belli olacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları yılın ilk ve ikinci 6 ayında toplu sözleşmede belirlenen oranda zam alıyor. Ancak 6 aylık enflasyon oranı yapılan zam oranının üzerindeyse maaşlara ek olarak enflasyon farkı da ekleniyor. Böylelikle yapılan zammın enflasyon karşısında erimesinin önüne geçiliyor.

Bu seneki toplu sözleşme görüşmelerinde ayrıca emekliler için sosyal tesislerde indirim, aile parası, yaş beklerken GSS primlerinin ödenmesi gibi sosyal talepler de ele alınacak.