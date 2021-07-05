Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarının ne kadar olacağına belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verileri de ortaya çıktı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon oranları yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 olarak belirlendi. 2021 Sene başında memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yüzde 3+enflasyon farkı oranında zam kararı alınmıştı. Tüm verilerin toplanmasıyla öğretmen, vaiz, zabıta ve diğer memur maaşlarına yapılacak zam da ortaya çıktı…

2021 ENFLASYON FARKI EKLENEN MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ

Memurların yüz 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkıyla temmuz maaşları (TL)

Görev: Haziran ayı maaşı: Temmuz ayı maaşı:

Hademe (15/1): 3 bin 782 TL 4 bin 102 TL

Hizmetli (15/1): 3 bin 782 TL 4 bin 102 TL

Mübaşir (11/1): 4 bin 020 TL 4 bin 359 TL

Usta öğretici (11/1): 4 bin 075 TL 4 bin 420 TL

Yoklama memuru (11/1): 4 bin 075 TL 4 bin 420 TL

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1):4 bin 079 TL 4 bin 423 TL

Memur (9/1): 4 bin 080 TL 4 bin 424 TL

Zabıta memuru (9/1): 4 bin 161 TL 4 bin 513 TL

İtfaiyeci (9/1): 4 bin 339 TL 4 bin 706 TL

Araştırmacı (9/1): 4 bin 373 TL 4 bin 742 TL

İmam/hatip (9/1): 4 bin 391 TL 4 bin 762 TL

Müezzin (9/1): 4 bin 391 TL 4 bin 762 TL

Şef (7/1) 4 bin 416 TL 4 bin 789 TL

Orman muhafaza memuru (11/1): 4 bin 501 TL 4 bin 881 TL

Öğretmen (9/1): 4 bin 556 TL 4 bin 941 TL

Vaiz (9/1): 4 bin 625 TL 5 bin 016 TL

Hemşire (9/1): 4 bin 829 TL 5 bin 237 TL

Sağlık memuru (9/1): 4 bin 829 TL 5 bin 237 TL

Ebe (9/1): 4 bin 835 TL 5 bin 244 TL

Programcı (9/1): 4 bin 975 TL 5 bin 395 TL

Bekçi (lisans 9/1): 5 bin 006 TL 5 bin 429 TL

Şube müdürü (7/1): 5 bin 592 TL 6 bin 065 TL

Avukat (9/1): 5 bin 931 TL 6 bin 432 TL

Polis (11/1): 5 bin 995 TL 6 bin 502 TL

Veteriner hekim (7/1): 6 bin 314 TL 6 bin 847 TL

Mühendis (7/1): 6 bin 347 TL 6 bin 883 TL

Komiser (8/1): 6 bin 443 TL 6 bin 987 TL

Araştırma görevlisi (8/1): 6 bin 540 TL 7 bin 093 TL

Başkomiser (8/1): 6 bin 549 TL 7 bin 102 TL

Müfettiş yardımcısı (9/1): 6 bin 572 TL 7 bin 127 TL

Uzman yardımcısı (9/1): 6 bin 678 TL 7 bin 242 TL

Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1): 6 bin 815 TL 7 bin 391 TL

Müfettiş (7/1): 7 bin 225 TL 7 bin 836 TL

Uzman (7/1): 7 bin 298 TL 7 bin 915 TL

Başasistan (sağlık hiz. 5/1): 7 bin 746 TL 8 bin 401 TL

Kaymakam (4/1): 8 bin 237 TL 8 bin 933 TL

Doçent (1/1): 8 bin 695 TL 9 bin 430 TL

AÇIKLAMA: Tablo'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları değişebilir. Görev yapılan bölge de maaşları etkiliyor. Bu durumda maaşlarda değişiklik olabilir.