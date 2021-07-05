Memur maaşları ne kadar oldu 2021? Enflasyon farkı eklenen öğretmen, vaiz, zabıta ve diğer memur maaşları listesi
Memur maaşlarına ne kadar zam geleceği ve enflasyon farkı eklendikten sonra memur maaşlarının ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından milyonların beklediği memur maaşları da belli oldu. İşte 2021 enflasyon farkı eklenen öğretmen, vaiz, zabıta ve diğer memur maaşları listesi
05 Temmuz 2021, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarının ne kadar olacağına belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verileri de ortaya çıktı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon oranları yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 olarak belirlendi. 2021 Sene başında memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yüzde 3+enflasyon farkı oranında zam kararı alınmıştı. Tüm verilerin toplanmasıyla öğretmen, vaiz, zabıta ve diğer memur maaşlarına yapılacak zam da ortaya çıktı…
2021 ENFLASYON FARKI EKLENEN MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ
Memurların yüz 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkıyla temmuz maaşları (TL)
Görev: Haziran ayı maaşı: Temmuz ayı maaşı:
- Hademe (15/1): 3 bin 782 TL 4 bin 102 TL
- Hizmetli (15/1): 3 bin 782 TL 4 bin 102 TL
- Mübaşir (11/1): 4 bin 020 TL 4 bin 359 TL
- Usta öğretici (11/1): 4 bin 075 TL 4 bin 420 TL
- Yoklama memuru (11/1): 4 bin 075 TL 4 bin 420 TL
- Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1):4 bin 079 TL 4 bin 423 TL
- Memur (9/1): 4 bin 080 TL 4 bin 424 TL
- Zabıta memuru (9/1): 4 bin 161 TL 4 bin 513 TL
- İtfaiyeci (9/1): 4 bin 339 TL 4 bin 706 TL
- Araştırmacı (9/1): 4 bin 373 TL 4 bin 742 TL
- İmam/hatip (9/1): 4 bin 391 TL 4 bin 762 TL
- Müezzin (9/1): 4 bin 391 TL 4 bin 762 TL
- Şef (7/1) 4 bin 416 TL 4 bin 789 TL
- Orman muhafaza memuru (11/1): 4 bin 501 TL 4 bin 881 TL
- Öğretmen (9/1): 4 bin 556 TL 4 bin 941 TL
- Vaiz (9/1): 4 bin 625 TL 5 bin 016 TL
- Hemşire (9/1): 4 bin 829 TL 5 bin 237 TL
- Sağlık memuru (9/1): 4 bin 829 TL 5 bin 237 TL
- Ebe (9/1): 4 bin 835 TL 5 bin 244 TL
- Programcı (9/1): 4 bin 975 TL 5 bin 395 TL
- Bekçi (lisans 9/1): 5 bin 006 TL 5 bin 429 TL
- Şube müdürü (7/1): 5 bin 592 TL 6 bin 065 TL
- Avukat (9/1): 5 bin 931 TL 6 bin 432 TL
- Polis (11/1): 5 bin 995 TL 6 bin 502 TL
- Veteriner hekim (7/1): 6 bin 314 TL 6 bin 847 TL
- Mühendis (7/1): 6 bin 347 TL 6 bin 883 TL
- Komiser (8/1): 6 bin 443 TL 6 bin 987 TL
- Araştırma görevlisi (8/1): 6 bin 540 TL 7 bin 093 TL
- Başkomiser (8/1): 6 bin 549 TL 7 bin 102 TL
- Müfettiş yardımcısı (9/1): 6 bin 572 TL 7 bin 127 TL
- Uzman yardımcısı (9/1): 6 bin 678 TL 7 bin 242 TL
- Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1): 6 bin 815 TL 7 bin 391 TL
- Müfettiş (7/1): 7 bin 225 TL 7 bin 836 TL
- Uzman (7/1): 7 bin 298 TL 7 bin 915 TL
- Başasistan (sağlık hiz. 5/1): 7 bin 746 TL 8 bin 401 TL
- Kaymakam (4/1): 8 bin 237 TL 8 bin 933 TL
- Doçent (1/1): 8 bin 695 TL 9 bin 430 TL
AÇIKLAMA: Tablo'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları değişebilir. Görev yapılan bölge de maaşları etkiliyor. Bu durumda maaşlarda değişiklik olabilir.