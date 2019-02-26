Memur olmak için kuyruğa girdiler

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak istihdam edilecek 387 kişilik iş için başvuru merkezinde onlarca kişi kuyruğa girdi

26 Şubat 2019, Salı 15:41 Son Güncelleme:
A A
Memur olmak için kuyruğa girdiler

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine memur olmak isteyenler, başvuruların yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

KPSS şartı aranan memurluk için sıraya girenler, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edildikten sonra KPSS puanlarına göre değerlendirilecek ve tabi tutulacakları sözlü sınavın ardından uygun görülmeleri halinde işe alınacak.

Başvuruların, 6 Mart’ta sona ereceği belirtildi.

Memur olma umuduyla sırada bekleyenlerden bir genç, "Memur alımı duyurusuyla geldik. Ümitliyiz, umarım işe alınırım" dedi.

Canan ALTINTAŞ-Mesut BURDAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.