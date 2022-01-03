Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın önemli açıklamalarda bulunuyor. Yalçın, "Bir defa 19 yılın en büyük enflasyon gerçekleştiğini ifade edebilirim. Bu tam da bizim ek zam konusundaki çağrıyı teyit eden bir gelişmedir. Yıllık yüzde 36.08’lik bir TÜFE ortada onun için enflasyondan kaynaklı bir fark olarak 22.48’lik bir fark temmuzdan buyana olan süreç için yansıyacak." dedi.

Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yalçın konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

22’48’lik kısım bir enflasyon farkıdır. Bu adımı 6 ay sonra atıyoruz. 2 ay içerisinde yüzde 3’lük zam geride kaldı. 6 ay sonra yıllık yüzde 22.48’lik bir zam yeterli değildir. Yüzde 14’lük bir zam dayatıldı biz bunu kabul etmedik hakem de bunu onayladı. Aradaki geçen süreçte ekonomik dalgalanma bizi haklı olarak ortaya çıkardı. Asgari ücrette yüzde 50 artış yapılmasının nedeni de ekonomideki türbülansı sabit gelirlileri ezdirmemek şeklindeydi.

Bugünkü yaptığımız değerlendirmede de bunu ifade ettik. Gece 1 itibarıyla gerçekleşen elektrik, doğal gaz ve ulaşım gibi zamlar dahil değildir enflasyona. Burada klavuza gerek yoktur memurun mutlaka alım gücünün yükseltilmesi için seyyanen zam yapılmalıdır.

"EK ZAM KAÇINILMAZDIR"

Ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı 4 bin 160 liradır. Gelir vergisindeki muafiyet ile birlikte geleceği rakam 5 bin 700’e tekabül ediyor bu yeterli değildir. Asgari ücretteki artış ortadadır. Aynı kurumda taşerona geçen kişilerin durumu ortadadır. Bu parametreler dikkate alınarak yükseltilmelidir bunun için de ek zam kaçınılmazdır. Kabin toplantısı var biz kabine toplantısından önce memurun ek zam beklentisini ifade eden bir yaklaşımı kamuoyu ile paylaşmış olduk. Sayı Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanımıza da bunu aktardım. Bu ne şekilde olmalı sosyal tarafların tartışmasına fırsat vermektir.



