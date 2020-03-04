Memur ve emekli farkı için geri sayım

Memurlar, 2019’un ilk 6 ayında yüzde 1.01, ikinci altı ayında da yüzde 1.49 enflasyon farkı almıştı. 2020 yılı için açıklanan ilk iki ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 1.70 artmış durumda. Memurlar 2020’nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam almıştı. İkinci altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. İlk 6 ayda (temmuz itibarıyla) çıkacak enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.



