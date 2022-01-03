Konuyla ilgili açıklama yapan CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram, bugün TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilere yapılacak maaş zammının ortaya çıkacağını anımsatarak, pazartesi gününün önemli bir tarih olduğunu belirtti. Bayram, aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zamların netleşeceğini vurguladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Açıklanacak enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı ortaya çıkacak.

Pazartesi gününün önemli bir tarih olduğunu vurgulayan CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram, enflasyon rakamlarının açıklanacağını anımsatarak, aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber memur zamlarının genel çerçevesinin netleşeceğini kaydetti. Çünkü alacakları zam oranı için enflasyon rakamı ve imzalanacak ek protokolün belirleyici olacağını ifade eden Bayram, bu doğrultuda da toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacağını bildirdi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM VERİLECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının 3 Ocak'ta belli olacağına dikkati çeken Bayram, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını da 15 Ocak'ta alacağını anımsatarak, ağustos ayında 2 sene için yüzde 35 zam oranının belirlendiğine işaret etti.

Fakat yapılacak bir ek protokolün de olduğunu aktaran Bayram, ek protokol için de aralık ayının enflasyonunun açıklanmasının beklendiğini kaydetti. Pazartesi günü açıklanacak oranın belirleyici kriter olacağını yineleyen Bayram, bu doğrultuda da pazartesi açıklanacak olan enflasyon rakamının arkasından bu defa ek protokol için sendikalar ve bakanlık arasında görüşmelerin başlayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda da görüşmelerin olduğuna dikkati çeken Bayram, enflasyon rakamının açıklanmasının arkasından bu defa karşılıklı görüşmelerin başlayacağını ve sonrasında ek protokolün imzalanmasının beklendiğini söyleyerek, hükûmet tarafından pozitif mesajlar verildiğini, anımsattı.

Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamının çok önemli olduğunu belirten Bayram, sonrasında ek protokol için hummalı bir sürecin başlayacağını anlattı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELİR?

Net bir rakam verilmemesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Sefer Şener ise Türkiye’nin yıl sonu enflasyon rakamını kasım ayında açıklanan 21,30’un üzerinde tamamlamış olacağını savunarak, yüzde 23-25 aralığında tamamlayacağını kaydetti.

Asgari ücretteki gibi bir artış için memurların beklentiye sokulmaması gerektiğini ifade eden Şener, ilk 6 ay için yüzde 5 zammın verildiğini anımsatarak, ‘’Bu yüzde 5’in üzerine gelecek enflasyon farkının ne kadar geleceğini konuşmaya başladık." dedi.







