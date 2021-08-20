Memur ve emekli memur zammı için konfederasyonlar ve hükümet tarafından karşılıklı teklifler sunuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamasında 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Şimdi gözler, memur ve emekli memur zammının ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağına çevrildi…

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli memur maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında altı aylık dönemlerde ne kadar zam yapılacağına dair gerçekleşen 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayı itibarıyla başladı. Memur konfederasyonlarının sunduğu taleplerin ardından 12 Ağustos tarihinde hükümet tarafından da zam teklifi geldi.

Toplu sözleşme mevzuatına göre, toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının 3. Haftası son bulması gerekiyor.

Bu kapsamda memur ve emekli memur zammının 22 Ağustos 2021 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Eğer bu tarihe kadar bir anlaşma zemini oluşmazsa memur ve emekli memur zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun konuyu ele almasının ardından ise çalışmaların en geç 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlaması gerekiyor.

Böylelikle memur sendikaları ve hükümet tarafı anlaşın veya anlaşmasın, memur ve emekli memur zammının eylül ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

MEMURA NE KADAR ZAM GELİR?

Bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi ve hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise bu taleplere karşılık olarak 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları sunmuştu. Görüşmelerin ardından memur ve memur emeklisine ne kadar zam geleceği belli olacak.