Memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verileri memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK’in, Ağustos ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla da memura yapılacak zam şekillenmeye devam ediyor. Haziran ve Temmuz ayı verileri geçtiğimiz aylarda açıklanırken, Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,12 oranında arttı. Şimdi gözler eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi…

2021 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

ENFLASYON ŞİMDİDEN YÜZDE 2,86 OLDU

Toplu sözleşme kararınca memurlara, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 oranında enflasyon farkı zammı yapıldı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 1,12 oldu. 2 aylık enflasyon yüzde 2,86 rakamına ulaştı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda geçilen oranda memur ve memur emeklilerine zam yapılacak.