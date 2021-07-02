Yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte memur emeklisi, memur, Bağ-Kur ve SSK’lilerin maaş zamları da netleşecek. TÜİK’in 5 Temmuz Pazartesi günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, bu yıl yüzde 3+3 zam alan memur ve emeklisinin maaşlarına yansıtılacak zam farkı ortaya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından pazartesi açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2021’in ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak.

Memur, işçi ve emeklilerin yakından takip ettiği oranlar, maaş, ücret ve aylıklara yapılacak zamda etkili olacak.

Enflasyon oranının direkt olarak etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde milyonlarca memur ve emeklisi için 2021’de 3+3 zam kararı almıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayında 2020’nin aralık ayına nazaran yüzde 6,39 olmasıyla birlikte memur maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak.

Söz konusu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerliliğini koruyor.

5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında memur emeklileri ile memurların yüzde 3,39'luk ek zam alması bekleniyor. Net rakam 5 Temmuz’da belirlenecek.

Milyonlarca işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da 2021’in ilk 6 aylık enflasyon oranlarıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıklarına, yılın ilk yarısının enflasyon oranında zam yapılacak.

İlk 5 aylık dönemde Bağ-Kur ve SSK emeklisinin zam oranının şimdiden en az yüzde 6,39’a ulaştığı belirtildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 Türk lirası, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmişti.

2021 yılı ocak döneminden itibaren bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şu şekilde: