Ekonomi Memur ve emeklinin ek zammı yasalaştı

Memur ve emeklinin ek zammı yasalaştı

Ekonomi

Memur ve emeklinin ek zammı yasalaştı

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, dün akşam Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı.

20 Ocak 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltildi. Yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Yasayla ayrıca SSK ve Bağkur’lu emeklilerin en düşük aylığı da 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu zamlı maaş da yine ocak ayından itibaren geçerli olacak.

BES’TE DEVLET KATKISI

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle de Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) halihazırda yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltildi. Yapılan değişiklikle ayrıca 45 yaş üstü katılımcılar da isterlerse Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) dahil edilebilecek. BES katılımcıları ihtiyaç duymaları halinde, avans da çekebilecek. Kurumca, kişiye sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikimin yüzde 50'si kadarına kadar ödeme yapılabilecek.

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