Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bugün açıklanacak aralık enflasyon rakamına çevrildi.

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Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralıkta TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.71’den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 5.71 artış meydana gelmişti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; aralıkta perakende fiyatları yüzde 1.07 arttı. Bu, Türkiye enflasyonu açısından da bir gösterge. Bu yönde artış olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 6.5’i aşabileceği hesap ediliyor.

Zamla ilgili detaylı tablolar yarın gazetemizde

Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 4 toplu sözleşme zammına yaklaşık yüzde 1.5 fark eklenecek. SSK ve Bağkur emeklileri de yüzde 6.5 seviyelerinde zam alacak. Zamla ilgili detaylı tablolar yarın gazetemizde olacak.

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