Memur ve emeklinin zammı belli oldu! Enflasyon rakamları sonrası netleşti
Milyonlarca memur ve emekli aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyordu. Açıklanan enflasyon verileri sonrası memur ve emeklinin maaşına gelecek zam da belli oldu.
03 Ocak 2022, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunların ilki toplu sözleşme, ikincisi ise enflasyon verileri. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta kesinleşmişti. Buna göre; 2022'de yüzde 5+7, 2023'te ise yüzde 8+6 artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
YÜZDE 3'Ü AŞAN ORANDA
Öte yandan memur ve emeklisi, 2019'daki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerlik olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Dolayısıyla enflasyon farkı bu zammı aşan oranda Ocak 2022 maaşlarına eklenecek. Ocakta memur ve memur emekli maaşına yüzde 5'lik yeni toplu sözleşme zammı da ilave edilecek.
SON 6 AYLIK RAKAM GÖRE...
Maaşları netleştiren veriyi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre; aralık enflasyon yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemde kümülatif artış yüzde 25.46 oldu. Buna göre memur ve memur emeklisi için yüzde 22.46 enflasyon farkı (yüzde 25.46-3=22.46) oluştu. Yeni toplu sözleşme zammı da dahil edilirse 4 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam yüzde 27.46 (yüzde 22.46+5=27.46) olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 276 liradan 4 bin 176 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da 4 bin 102 liradan 5 bin 228 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?
Ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46 olarak netleşti. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 399. liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1055 liraya yükselecek.
İŞTE KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞLAR...
SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetimin ocak maaşı (TL)
maaşı (TL)
Eski Yeni
500 627
550 690
596 748
650 816
704 884
759 952
813 1.020
867 1.088
921 1.156
975 1.224
1.000 1.255
1.084 1.359
1.192 1.495
1.300 1.631
1.409 1.767
1.500 1.882
1.625 2.039
1.734 2.175
1.842 2.311
1.950 2.447
2.059 2.583
2.167 2.719
2.276 2.855
2.384 2.991
2.492 3.127
2.601 3.263
2.709 3.399
2.817 3.535
2.926 3.671
3.034 3.807
3.142 3.943
3.251 4.078
3.359 4.214
3.468 4.350
3.576 4.486
3.684 4.622
3.793 4.758
3.901 4.894
4.009 5.030
4.118 5.166
4.226 5.302
4.334 5.438
4.443 5.574
4.659 5.846
4.876 6.118
5.093 6.390
5.418 6.797
5.635 7.069
6.177 7.749
6.502 8.157
6.788 8.516
6.827 8.565
6.788 8.516
7.043 8.837
7.260 9.109
7.585 9.516
8.127 10.196
9.000 11.291
9.500 11.919
10.000 12.546
11.000 13.801
12.000 15.055
100 125
NOT: En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.
Memur emeklisinin cebine kaç TL girecek?
Eski Yeni
3.276* 4.176
3.315 4.225
3.351 4.271
3.420 4.359
3.435 4.378
3.448 4.395
3.510 4.474
3.519 4.485
3.536 4.507
3.602 4.591
3.625 4.620
3.648 4.650
3.669 4.677
3.757 4.789
3.876 4.940
3.892 4.961
3.978 5.070
3.980 5.073
4.048 5.160
4.074 5.193
4.083 5.204
4.126 5.259
4.137 5.273
4.203 5.357
4.231 5.393
4.299 5.480
4.308 5.491
4.352 5.547
4.359 5.556
4.387 5.592
4.440 5.659
4.459 5.683
4.568 5.822
4.671 5.954
4.702 5.993
4.835 6.163
4.846 6.177
4.911 6.260
4.975 6.341
4.979 6.346
5.104 6.506
5.110 6.513
5.241 6.680
5.307 6.764
5.428 6.919
5.569 7.098
5.896 7.515
6.223 7.932
6.552 8.351
7.575 9.655
7.646 9.746
7.718 9.837
8.645 11.019
10.000 12.746
10.697 13.634
11.095 14.142
11.067 14.106
11.579 14.759
11.665 14.868
12.605 16.066
* En düşük memur emekli maaşı.
- Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.
MEMUR ZAMLARI DA BELLİ OLDU
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
Memur (9/1) 4.424 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 6.070
Şef (7/1) 4.789 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
Ebe (9/1) 5.244 6.684
Programcı (9/1) 5.395 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
Polis (11/1) 6.502 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 8.773
Komiser (8/1) 6.987 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
Uzman (7/1) 7.915 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.