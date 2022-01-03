Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunların ilki toplu sözleşme, ikincisi ise enflasyon verileri. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta kesinleşmişti. Buna göre; 2022'de yüzde 5+7, 2023'te ise yüzde 8+6 artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

YÜZDE 3'Ü AŞAN ORANDA

Öte yandan memur ve emeklisi, 2019'daki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerlik olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Dolayısıyla enflasyon farkı bu zammı aşan oranda Ocak 2022 maaşlarına eklenecek. Ocakta memur ve memur emekli maaşına yüzde 5'lik yeni toplu sözleşme zammı da ilave edilecek.

SON 6 AYLIK RAKAM GÖRE...

Maaşları netleştiren veriyi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre; aralık enflasyon yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemde kümülatif artış yüzde 25.46 oldu. Buna göre memur ve memur emeklisi için yüzde 22.46 enflasyon farkı (yüzde 25.46-3=22.46) oluştu. Yeni toplu sözleşme zammı da dahil edilirse 4 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam yüzde 27.46 (yüzde 22.46+5=27.46) olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 276 liradan 4 bin 176 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da 4 bin 102 liradan 5 bin 228 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46 olarak netleşti. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 399. liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1055 liraya yükselecek.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞLAR...

SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetimin ocak maaşı (TL)

maaşı (TL)

Eski Yeni

500 627

550 690

596 748

650 816

704 884

759 952

813 1.020

867 1.088

921 1.156

975 1.224

1.000 1.255

1.084 1.359

1.192 1.495

1.300 1.631

1.409 1.767

1.500 1.882

1.625 2.039

1.734 2.175

1.842 2.311

1.950 2.447

2.059 2.583

2.167 2.719

2.276 2.855

2.384 2.991

2.492 3.127

2.601 3.263

2.709 3.399

2.817 3.535

2.926 3.671

3.034 3.807

3.142 3.943

3.251 4.078

3.359 4.214

3.468 4.350

3.576 4.486

3.684 4.622

3.793 4.758

3.901 4.894

4.009 5.030

4.118 5.166

4.226 5.302

4.334 5.438

4.443 5.574

4.659 5.846

4.876 6.118

5.093 6.390

5.418 6.797

5.635 7.069

6.177 7.749

6.502 8.157

6.788 8.516

6.827 8.565

6.788 8.516

7.043 8.837

7.260 9.109

7.585 9.516

8.127 10.196

9.000 11.291

9.500 11.919

10.000 12.546

11.000 13.801

12.000 15.055

100 125

NOT: En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.

Memur emeklisinin cebine kaç TL girecek?

Eski Yeni

3.276* 4.176

3.315 4.225

3.351 4.271

3.420 4.359

3.435 4.378

3.448 4.395

3.510 4.474

3.519 4.485

3.536 4.507

3.602 4.591

3.625 4.620

3.648 4.650

3.669 4.677

3.757 4.789

3.876 4.940

3.892 4.961

3.978 5.070

3.980 5.073

4.048 5.160

4.074 5.193

4.083 5.204

4.126 5.259

4.137 5.273

4.203 5.357

4.231 5.393

4.299 5.480

4.308 5.491

4.352 5.547

4.359 5.556

4.387 5.592

4.440 5.659

4.459 5.683

4.568 5.822

4.671 5.954

4.702 5.993

4.835 6.163

4.846 6.177

4.911 6.260

4.975 6.341

4.979 6.346

5.104 6.506

5.110 6.513

5.241 6.680

5.307 6.764

5.428 6.919

5.569 7.098

5.896 7.515

6.223 7.932

6.552 8.351

7.575 9.655

7.646 9.746

7.718 9.837

8.645 11.019

10.000 12.746

10.697 13.634

11.095 14.142

11.067 14.106

11.579 14.759

11.665 14.868

12.605 16.066

* En düşük memur emekli maaşı.

- Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.

MEMUR ZAMLARI DA BELLİ OLDU

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Polis (11/1) 6.502 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.



