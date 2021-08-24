Yasalara göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar ocak ve temmuzda maaşlara yansıtılıyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise 6’şar aylık enflasyona endeksli. Yani toplu sözleşme geçerli değil.

SON 2 YILDA ORAN NEYDİ?

Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. Bu toplu sözleşmeye bağlı son zam geçen temmuzda maaşa yansıtılmıştı. Buna göre yüzde 5.45’lik enflasyon farkıyla temmuzda toplam zam yüzde 8.45 olmuştu. Önümüzdeki 2 yıl için geçerli olacak zam pazarlığı ise 2 Ağustos’ta başlamıştı.

SÜRE 22 AĞUSTOS’TA DOLDU

Zam pazarlığında hükümet, 12 Ağustos’ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2023’ün ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu. Maaş ve ikramiyelerde artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge konusu da pazarlıkta gündeme gelmişti. Takvime göre 22 Ağustos Pazar günü saat 23.59’a kadar uzlaşma sağlanıp sözleşmenin imzalanması gerekiyordu. Ancak imzaların pazartesi atılacağı duyuruldu.

400 LİRA İKRAMİYE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendika yetkilileri dün saat 16.00’da ekran karşısına geçti ve pazarlıkta uzlaşılan detayları paylaştı. Buna göre; 2022’nin ilk 6 ayında memur ve memur emeklisine yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2023’te ise ilk 6 aylık zam yüzde 8, ikinci 6 aylık zam yüzde 6 olacak. 6’şar aylık dönemlerde enflasyon, zam oranlarını aşarsa ayrıca fark yansıtılacak. Bunun yanında 2 milyon sendikalı memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi verilecek. Daha önce bu ikramiye 135 liraydı. Maaş ve ikramiyelerin artışını sağlayan 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışma yapılacak. Çalışmanın uygulamaya konulması için Meclis’ten geçmesi gerekecek. Bilgin ek gösterge konusunda şöyle dedi: “Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra Meclis’in inisiyatifindedir” şeklinde konuştu.

SENDiKALAR NE iSTEMiŞTi?

Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. 2 konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyordu. Vergi diliminde düzenleme, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında yer alıyordu.

AÇIKLAMA: TABLO’daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ocakta sendikalı memurun maaşına 400 lira da toplu sözleşme ikramiyesi eklenecek. Ayrıca AGI dahil edilecek. Görev yapılan bölge de maaşları etkiliyor. Bu durumda maaşlarda değişiklik olabilir.

ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Temmuz-Aralık 2021 dönemindeki enflasyon yüzde 3’ü aşarsa toplu sözleşme zammına enflasyon farkı da eklenecek. Temmuzda enflasyon yüzde 1.80 olmuştu. Yani yılsonuna kadar 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçme ihtimali yüksek. Merkez Bankası’nın yılsonu tahmini yüzde 14.1. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 8.45 olmuştu. Yani ikinci yarıda yüzde 5-6 civarı bir fark ihtimali hesaplanıyor. Net rakam ocak ayının ilk haftası belli olacak.

YENİ YILDA MEMUR EMEKLİSİNİN CEBİNE KAÇ TL GİRECEK?

(*) En düşük memur emekli maaşı. Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor. Ocak 2022’de son 6 aylık enflasyon yüzde 3’ü aşarsa zamma ayrıca enflasyon farkı yansıtılacak. Hesaplamaya olası enflasyon farkı eklenmedi.

EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Temmuzda en düşük memur emekli maaşı 3 bin 276 liraya çıkmıştı. Ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3 bin 440 lira olacak. 25 yıl hizmeti olan 1’inci derece, 4’üncü kademedeki öğretmen emeklisinin 3 bin 715 liralık maaşı da temmuzda 4 bin 029 liraya yükselmişti. Bu maaş da ocakta 4 bin 230 liraya çıkacak. Lise ve daha alt öğrenimlerden mezun olan 30 yıllık 3’üncü derece 1’inci kademedeki polis emeklisinin 3 bin 470 lira olan maaşı, Ocak 2022’de 3 bin 644 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) temmuzda 3 bin 782 liradan 4 bin 102 liraya yükselmişti. Dün oluşan zamla 4 bin 307 liraya çıktı.