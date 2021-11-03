Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde imzalanan kararla, memur ve emekli memurlara yıl sonunda verilmesi kararlaştırılan zammın yanı sıra, enflasyon farkı oranında da zam yapılacak. Enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda aradaki fark memur ve emeklinin maaşına zam olarak yansıtılacak. Bu nedenle TÜİK tarafından açıklanan aylık ve yıllık enflasyon oranları büyük önem taşıyor. Eylül ayında enflasyon yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 olmuştu. Ekim ayında ise enflasyon yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Milyonlarca kişi ise "Memur ve emekliye Ekim ayında enflasyon farkı çıktı mı?" ve "Memur ve emekli memur maaşı enflasyon farkı ne kadar olur?" araştırması yapmaya başladı…

2021 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.

10 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre ekim sonu itibariyle artış yüzde 36,20 olarak gerçekleşti. Bu rakam önümüzdeki yıl bazı vergi, harçlara yapılacak artışın belirlenmesi açısından yeniden değerleme oranını gösteriyor.

MEMUR VE EMEKLİYE EKİM AYINDA ENFLASYON FARKI ÇIKTI MI?

Enflasyonun ekim ayında yüzde 2,39 artarak yıllık bazda yüzde 19,89 olmasıyla birlikte TÜFE artışı da yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. Şu anki rakamlarla memur ve emekliye yüzde3’ün üzerine yüzde 4’lük bir enflasyon farkı çıktığını işaret ediyor. Ancak bu oranlar nihai değil çünkü, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve bu kapsamda değerlendirmeye alınması gerekiyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde enflasyonu yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 olmuştu.