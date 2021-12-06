Ekonomi Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? 2022 memur ve emekli maaş zammı açıklandı!

Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? 2022 memur ve emekli maaş zammı açıklandı!

Ekonomi

Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? 2022 memur ve emekli maaş zammı açıklandı!

Memur ve emekliye yapılan zam belli oldu. Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü yeni yılda yapılacak zamma çevrilmişti. Bakan Bilgin yaptığı son dakika açıklamasıyla milyonların merakla beklediği haberi duyurdu. Peki, memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte yanıtı...

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı?” sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla yanıtını buldu. 6. Dönem toplu sözleşmesi kapsamında memura, yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyon farkı kadar zam yapılması konusunda anlaşılmıştı. Gelen son dakika haberiyle 2022 memur ve emekli maaşlarına yapılan zam açıklandı!

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur ve emekliye maaş zammı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

 

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