Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağı müjdesini paylaşmıştı. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Gözler bu kez memur ve emekli zamlarına çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız.

Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek. Çok önemli destekler geliyor. KGF kredisi geliyor. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz.



