Ekonomi Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu mu? Bakan Nebati canlı yayında açıkladı

Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu mu? Bakan Nebati canlı yayında açıkladı

Ekonomi

Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu mu? Bakan Nebati canlı yayında açıkladı

Asgari ücrette yapılan rekor artışın ardından gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur ve emekli zamlarına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...

23 Aralık 2021, Perşembe 23:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağı müjdesini paylaşmıştı. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Gözler bu kez memur ve emekli zamlarına çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız.

Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek. Çok önemli destekler geliyor. KGF kredisi geliyor. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz.

İlgili Haberler
Kur korumalı TL mevduatı uygulaması, ekonomide Türkiye modeli! Bakan Nebati canlı yayında açıkladıBakan Nebati: Türkiye, önümüzdeki dönemde yüksek büyüme düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Bir aylık borçlanma yeterli
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Yalnız değilsin
Özlem Denizmen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kur korumalı TL mevduatı uygulaması, ekonomide Türkiye modeli! Bakan Nebati canlı yayında açıkladı