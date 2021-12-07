Memur ve emekliye zam haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son 5 ayın enflasyon oranlarına bakıldığında memur ve emeklinin maaşına enflasyon farkı olarak şimdilik yüzde 7,47 oranında bir zam görünüyor. Peki, 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekliye zam ne kadar olacak? İşte detaylar…

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekliye yapılacak zam miktarı ağustos ayında tamamlanan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikaları ve hükûmet tarafından karara bağlanmıştı. Buna göre, toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve emekli memura 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8, 2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Bu kapsamda 2022 yılının ilk yarısı için memur ve emekliye halihazırda yüzde 5 zam görünüyor. Bunun yanı sıra, 2021 yıl sonu enflasyonunun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar da bir zam yapılacak.

TÜİK’in Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla son 5 ayın enflasyonu da belli oldu. Kurum tarafından açıklanan rakamlara göre, enflasyon temmuz ayında 1.80, ağustos ayında 1.12, eylül ayında 1.25, ekim ayında 2.39 ve kasım ayında 3.51 artmış. Bu ise toplamda yüzde 10.07 enflasyona denk geliyor. Enflasyon farkı ise kasım ayı itibariyle yüzde 7’yi geçiyor.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 7’nin üzerinde bir enflasyon farkı zammı yapılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda memur ve emekli maaşlarına toplu sözleşmede imzalanan kararla yüzde 5 zammın yanı sıra yüzde 7 oranında bir enflasyon farkı verilmesi halinde ortalama yüzde 12 civarında bir zam bekleniyor.

Bu zam miktarına göre ise en düşük memur maaşı 492 TL artışla 4 bin 102 TL’den 4 bin 594 TL’ye çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 TL’den 3 bin 669 TL’ye yükselecek.

2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 emekli ve memur maaş zammının aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından açıklanması bekleniyor.