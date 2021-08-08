Memur ve memur emeklisi için kritik hafta! 600 lira...

Devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde bu hafta kritik öneme sahip. Türk-İş’le hükümet arasındaki görüşmelerde bu hafta son teklifin verilmesi beklenirken, müzakerelerde belli bir noktaya gelindiği vurgulanıyor. Memurlara da hükümet zam teklifini sunacak. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre toplamda 600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler bir süredir devam ediyor. Bu yıl ilk kez taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla, ücreti asgari ücret seviyesinde olan yaklaşık 200 bin işçi için de pazarlık yapılıyor. Bu kapsamda Türk-İş ve Hak-İş’in ortak hazırladığı teklifte, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı istedi. Hükümet ise buna karşılık brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesini önerdi. Bu ilk önerinin ardından ise, iki taraf arasındaki temasların sürdüğü öğrenildi. Son dakikada bir sürpriz olmazsa hafta içinde görüşmelerin anlaşmayla tamamlanabileceği belirtiliyor.

ZAM TEKLİFİ 12 AĞUSTOS’TA

Memurlarla toplu sözleşme görüşmelerinde de, hükümet ilk zam teklifini açıklayacak. 2 Ağustos itibariyle, 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zamların belirlenmesi için masaya oturuldu. Bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de birlikte hareket etme kararı aldı ve ortak bir teklif hazırladı. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15’ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor. Toplu sözleşme mevzuatına göre, 12 Ağustos itibariyle hükümet teklifini açıklayacak, ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

BAKAN BİLGİN: TÜRKİYE, ÇALIŞANLARINI ENFLASYONA EZDİRMEYECEKTİR

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tekliflerini açıklamadı. Ancak zam tekliflerinin, enflasyon oranının üzerinde olacağını söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi.Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir" diye konuştu.Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim" dedi.

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ 12 AĞUSTOS'TA KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK

Takvime göre, 10 Ağustos'a kadar ilgili komisyonlar çalışmalarını yürütecek.11 Ağustos'ta taraflar yeniden pazarlık masasına gelecek. Hükümet ise teklifini 12 Ağustos’ta açıklayacak.22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Nihai karar ise 31 Ağustos’a kadar Kurul tarafından verilecek.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU 11 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Yasaya göre, ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ her toplu sözleşme dönemi için, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye, en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye de dahil olmak üzere toplam 11 üyeden oluşuyor. Kurulun aldığı kararlar bağlayıcı olurken, toplu sözleşme niteliği taşıyor.