Memur ve memur emeklisi milyonlarca kişi 2022 Ocak ayında alacakları zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamma ilişkin düzenlemenin TBMM’de yasalaşmasının ardından 15 Ocak’ta zam farklarının yatırılması bekleniyordu. Ancak kanun teklifi görüşmeleri Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için ileriki bir tarihe kaldı….

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI FARKLARI OCAK AYINDA YATACAK MI?

Meclis'te görüşmeleri devam eden memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Fakat teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe kaldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı konusu merak uyandırdı. AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının önceki gün kesildiğine dikkat çekti.

Düzenlemenin çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde farkların 15 Ocak'a yetişeceği, teklifin perşembe günü yasalaşması halinde ise gece ek bordro ile yine yetiştirilebileceği kaydedildi.

Fakat görüşmelerin salı gününe kalması nedeniyle memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyeceği belirtildi.

AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklaması ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2022 yılının ilk 6 ayı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25,47 oranında zam yapılacak.

2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021 temmuz-aralık dönemi enflasyon farkı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ocak’ta gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7,5'e çıkardıklarını söyledi. Böylelikle memur maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30,5 oranında zam yapılacak.







