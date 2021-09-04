Ekonomi Memur ve memur emeklisine ocakta fark göründü

Memur ve memur emeklisine ocakta fark göründü

Ekonomi

Memur ve memur emeklisine ocakta fark göründü

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı geçen ay belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

04 Eylül 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. 2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere temmuzda uygulanmıştı. O da yüzde 3’tü. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmişti.

NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Şimdi Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 hem de oluşan fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 1.12 oldu. Temmuzda enflasyon yüzde 1.80 olmuştu.

ŞİMDİDEN YÜZDE 2.94

Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam yüzde 2.94 yapıyor. Yüzde 3 için sadece 0.06’lık fark kaldı. Yani bundan sonraki 4 aylık (eylül, ekim, kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlara yüzde 5’in üzerinde zam yapılacak.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19’un kökenini nasıl öğreneceğiz?
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Babanızın 1048 gün eksiği var
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Raflarda fiyat artışını önleyecek ikili formül: 1- Kooperatiflere destek, 2- Gıda atığıyla mücadele
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Üniversiteli hedefleri
Özlem Denizmen
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa borsaları, ABD’de 7 ayın en yavaş istihdam artışının ardından haftayı düşüşle kapattı