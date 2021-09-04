Memur ve memur emeklisine zam! Enflasyon farkı...

Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. 2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere temmuzda uygulanmıştı. O da yüzde 3’tü. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmişti.

NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Şimdi Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 hem de oluşan fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 1.12 oldu. Temmuzda enflasyon yüzde 1.80 olmuştu.

ŞİMDİDEN YÜZDE 2.94

Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam yüzde 2.94 yapıyor. Yüzde 3 için sadece 0.06’lık fark kaldı. Yani bundan sonraki 4 aylık (eylül, ekim, kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlara yüzde 5’in üzerinde zam yapılacak.