Memur ve memur emeklisinin zam hesabı: İşte 2020 maaşları

Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine devreye giren Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar vermişti.

EN AZ 2.623 LİRA OLACAK

Kararla birlikte memur ve memur emeklisi Ocak 2020 zammını merak etmeye başladı. Zammın aynen uygulanması ve enflasyon farkının olmaması halinde en düşük memur emekli maaşı 2.522 liradan 2.623 liraya çıkacak. 3.724 lira olan en düşük memur maaşı ise 3.873 liraya yükselecek. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı.

FARK DA ALMIŞLARDI

İlk 6 aylık enflasyon ocak zammı olan yüzde 4’ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılmıştı. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01 olmuştu. Şimdi Ocak 2020’de açıklanacak son 6 aylık enflasyon yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını aşarsa memur ve emeklisi yüzde 4’lük yeni zamma ek olarak fark alacak. Bu fark ocağın ilk haftasında belli olacak.

SSK VE BAĞKURLU EMEKLİLER

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı ocak ve temmuz aylarında hesaplanan son 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor. Bir başka deyişle bu emeklilerin zammını toplu sözleşme görüşmeleri değil enflasyondaki artış tayin edecek. Bu artışın ne olacağı da kasım, aralık gibi ortaya çıkacak.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu’nun karara bağladığı zamla ilgili şunları söyledi: “Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14’lük zam Memur-Sen’in kabul edebileceği bir zam değildir.”

POSTA/ Ekonomi Servisi



