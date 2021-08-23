Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara’da 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Zaman olarak bizim sürecimiz bu süreci tamamen bitirmeye yetmiyor. Geniş bir alanı kapsıyor. Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 şeklinde rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun.

İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkimizin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz.

Diğer bir husus sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanması konusunda, daha önce sayın bakanımızla uzlaştığımıza ilişkin cümle kurdu. Ve sözleşmelilerin tamamını içerisinde bulundurma konusunda elimizden gelen gayreti gösterecek, sözleşme metnimizde özen göstereceğiz.

Yine 3600 ek gösterge konusunda yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde bir uzlaşımız arasında söz konusuydu. Bu konuda cümle kuruldu, bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız.

İfade edilen rakam yüzde 26'ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği gün geldi. Memur ve memur emeklileri hem zam hem de 3600 ek gösterge ile ilgili yapılacak açıklamayı merakla bekliyordu. Zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. 2022 yılında memurlara ilk 6 ayda yüzde 5 + enflasyon, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 + enflasyon farkı zam yapılacak.