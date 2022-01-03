Memur zammı 2022! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurların alacağı zam oranı da belli oldu. İşte memurların ocak ayından itibaren alacağı kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar...
03 Ocak 2022, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Milyonlarca memurun gözü kulağı bugün açıklanan enflasyon verilerindeydi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileriyle birlikte de memurların zamlı maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu.
İşte kuruşu kuruşuna memur maaşları:
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
- Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
- Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
- Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
- Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
- Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
- Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
- Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
- İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
- Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
- İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070
- Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
- Şef (7/1) 4.789 -- 6.104
- Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
- Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
- Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393
- Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
- Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
- Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
- Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876
- Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920
- Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730
- Polis (11/1) 6.502 -- 8.287
- Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773
- Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906
- Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041
- Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052
- Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084
- Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231
- Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421
- Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988
- Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088
- Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708
- Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386
AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
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