Memur zammı 2022! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Milyonlarca memurun gözü kulağı bugün açıklanan enflasyon verilerindeydi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileriyle birlikte de memurların zamlı maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu.

İşte kuruşu kuruşuna memur maaşları:

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638

Memur (9/1) 4.424 -- 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070

Şef (7/1) 4.789 -- 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675

Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684

Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730

Polis (11/1) 6.502 -- 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773

Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988

Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.