Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 2 Ağustos’ta yapılmıştı. Hükümetin teklifinin açıklandığı ikinci tur görüşme ise dün yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Merkez Bankası’nın 2022 yılı için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu belirterek, hükümetin zam teklifini paylaştı:

MÜZAKERE EDİLECEK

“2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023’ün ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 ve enflasyon farkı teklifini veriyoruz. Bu, taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz.”

3600 EK GÖSTERGE

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle memurların ek göstergenin 3600’e çıkarılması konusunda talepleri bulunuyordu. Bakan Bilgin bu konuya da dikkat çekti.

ÇÖZÜM İÇİN SİNYAL

Bilgin, “3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim” diye konuştu.

SENDİKA YETERSİZ BULDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, “Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı” dedi. Yalçın, “3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumuyla ilgili vaat var ama içerik henüz söz konusu değil. Refah payına ilişkin iyimser bir cümle söz konusu ama miktar söz konusu değil. Rakamlar, beklentimizi karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

BU ORANLARLA MAAŞLAR NE OLUR?

Ocakta memur emeklisinin en düşük maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziran enflasyonuyla birlikte bu maaş 3.276 liraya yükselmişti. Teklif edilen bu zam kesinleşirse 1 Ocak 2022’de en düşük memur emekli maaşı 3.440 liraya çıkacak. Temmuz-Aralık 2021 enflasyonu da yüzde 3’ü aşarsa bu zamma bir de enflasyon farkı eklenecek. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.782 liraydı, temmuzda enflasyon farkıyla yüzde 8.45 zam yapılınca bu maaş 4.102 liraya çıkmıştı. 2022’nin başında yüzde 5’le zam en az 205 lira olacak.

22 AĞUSTOS’TA BELLİ OLACAK

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos’ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için Hakem Kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

TALEPLER NELERDİ?

Bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15’ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.