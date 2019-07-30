Memura 754 TL kreş yardımı

Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme masası kuruluyor. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri, heyecanla bekleniyor. Memur konfederasyonları ve sendikalar, pek çok taleple masaya oturuyor. İşte bu taleplerden bazıları:

Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulsun ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılsın.

Giyecek yardımının kapsamı genişletilsin. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilsin.

Servis hizmetinden tüm kamu görevlileri yararlandırılsın. Servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılsın.

Bayram öncesi kamu görevlilerine 2 bin 630 lira tutarında ikramiye verilsin.

Sosyal yardımlar aylıksız izin döneminde de ödensin.

Fazla çalışma ücreti, harcırahlar ve gündelikler artırılsın.

HAKEM KURULU BELİRLENDİ

Toplu sözleşmede yüksek hakem kurulu üyelikleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlendi:

Başkan: Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Başkan

(Yedek): Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Doğrudan belirlenen öğretim üyesi: Prof. Dr. M. Fatih Uşan

Doğrudan belirlenen öğretim üyesi (Yedek): Prof. Dr. Mehmet Barca

Konfederasyonlar tarafından önerilen adaylar arasından belirlenen öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu

Konfederasyonlar tarafından önerilen adaylar arasından belirlenen öğretim üyesi (Yedek): Prof. Dr. Şakir Görmüş.