Memura ek zamda iki senaryo

Gelecek ay yapılacak ek zamda ise iki ihtimal öne çıkıyor. Buna göre; seyyanen artış veya sözleşme zammı olan yüzde 5’in güncellenmesi söz konusu olabilir.

OCAKTA YANSITILACAK

Seyyanen zam yapılması durumunda tüm maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanacak ve bu artış kalıcı olacak. Bundan sonraki artışlarda zam, seyyanen zam dahil maaşa göre yapılacak. İkinci senaryoda ise sözleşmedeki oransal yüzde 5’lik zamda revizyona gidilecek. Bu da memur sendikasıyla varılan uzlaşmaya göre belirlenecek. Buna bir de ocak itibarıyla açıklanacak son 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammının yüzde 15’e ulaşması bekleniyor. Ek olarak yapılacak ve tüm kamu çalışanlarını kapsayacak iyileştirmede ise asgari ücrete yapılacak zam oranının gösterge olacağı ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEK

Asgari ücret için öne çıkan oranlar yüzde 30-35 aralığında. Tabi bu artış yıllık. Ancak memura ve emeklisine 6 ayda bir zam yansıtılıyor. Dolayısıyla asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda bunun 6’şar aylık hesabı yapılacak. Memur ve emeklisi ikinci 6 ayda da yüzde 7 zam alacağından 2022’nin ikinci 6 ayındaki enflasyon hesaba katılmazsa, zam toplamı yıllıkta kabaca yüzde 22 (15+7) oluyor. Bu anlamda yüzde 8-10 civarı bir ek zam gündeme gelebilir. Bu da yılbaşındaki zammın yüzde 20’yi aşabileceğine işaret ediyor. Eğer 2021 Ocak-Temmuz zamları toplamı olan yüzde 15.81 baz alınır ve bu oranla yıllık enflasyon farkı maaşa eklenirse, ek zam yüzde 6-7 civarında gerçekleşebilir.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE....

Dün bir televizyon programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında enflasyon, döviz kuru ve fiyatlardaki beklenmedik artışların kamu görevlilerinin ekonomik kayıplara uğramasına neden olduğunu vurguladı. Yalçın, “Dün (önceki gün) sayın bakanla bir araya geldik. Sosyal refah payının ne kadar olacağı görüşmelerde netleşecek. Asgari ücret belirlendikten sonra bu konuya odaklanacak şekilde bir araya geleceğiz. Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur” dedi.