Memura en az 3 bin 755 lira!

Temmuz, memurlar için de zam ayı olacak. Milyonlarca memura yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurların en az yüzde 5 zam alması garanti. Enflasyon tahminleri ise farka da işaret ediyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 755 LİRA

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşabilecek. Bu durumda memurların temmuz zammı çifte artışla yüzde 6.94'ü bulacak. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 755 liraya yükselecek. Memurların aile yardımları da temmuzda yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuklu memur 437,69 lira alabilecek. (Takvim)

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