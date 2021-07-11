Ekonomi Memura güzel haber! İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni ödenekler...

Memura güzel haber! İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni ödenekler...

Ekonomi

Memura güzel haber! İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni ödenekler...

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor.

11 Temmuz 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Enflasyon verisi ve toplu sözleşmeye göre belirlenen memur maaş katsayısı kamu çalışanlarının aile ve çocuk yardımı gibi sosyal haklarını da direkt etkiliyor.

KATSAYI BELİRLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılının ikinci yarısında geçerli olacak maaş katsayısını (0.179797) hafta içinde açıkladı. Açıklanan verilere göre; aile yardımı ödeneği tutarları da toplamda yüzde 8.45 oranında artı. Bu yardım, memurun çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamına (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) göre hesaplanıyor. Bu ödemelerden kesinti yapılamıyor.

1 TEMMUZ’DAN GEÇERLİ YENİ ÖDENEKLER

Eş için: 408.67 TL

Her bir çocuk için: 44.94 TL

0-6 yaş grubundaki çocuklar için: 89.89 TL

Ayrıca toplu sözleşmede yer alan hüküm gereği, en az yüzde 40 engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödeme yapılıyor.

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