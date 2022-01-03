Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta gerçekleşen Kabine toplantısına çevrilmişti. TÜİK tarafından yapılan açıklama ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı belli olurken, ek zam beklentileri devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile memur maaşlarına yapılacak ek zam ile en düşük memur maaşı belli oldu…

MEMURA NE KADAR EK ZAM VERİLDİ?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 2,5 artışla, yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.” İfadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaş zammına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yaptıklarına dikkat çekti ve “Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.” dedi.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 13,58, yıllık yüzde 36,08 oldu. Enflasyon kasımda aylık yüzde 3,51 artmış, yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.