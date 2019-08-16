Memura ne kadar zam yapıldı? İşte hükümetin teklif ettiği rakam

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmesi sona erdi. İlk olarak Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamada bulundu, daha sonra ise hükümet zam oranını açıkladı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur zam teklifi 2020 yılı için yüzde 3+5+3, 2021 yılı için yüzde 3+2,5 oldu. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek.