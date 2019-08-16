  • Haberler
  • Gündem
  • Memura ne kadar zam yapıldı? İşte hükümetin teklif ettiği rakam

Memura ne kadar zam yapıldı? İşte hükümetin teklif ettiği rakam

5 milyon memur ve emeklisini ilgilendiren teklif bugün görüşüldü. Hükümet ise biraz önce teklifini açıkladı.

16 Ağustos 2019, Cuma 14:41 Son Güncelleme:
A A
Memura ne kadar zam yapıldı? İşte hükümetin teklif ettiği rakam

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmesi sona erdi. İlk olarak Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamada bulundu, daha sonra ise hükümet zam oranını açıkladı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur zam teklifi 2020 yılı için yüzde 3+5+3, 2021 yılı için yüzde 3+2,5 oldu. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...