Memura ocakta ek zam yapılacak

Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Kasım itibarıyla son 5 aylık enflasyon yüzde 10.46 olunca, bu durumda memur ve memur emeklisi için zam şimdiden yüzde 12.46’yı bulmuştu.

‘PROTOKOLLE MUTABIK KALDIK’

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak yeni yılda alım gücünü artırmaya yönelik bir zam daha yapılacak. Müjdeyi, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından verdi. Gelecek ay tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacağını belirten Yalçın, “Ocakta memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık. Ek zamla ilgili 15 Ocak 2022’ye kadar ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız” dedi.





3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONU

Ocak ayında Meclis’e gelmesi planlanan 3600 ek gösterge konusuna da değinen Ali Yalçın, “3600 ek gösterge konusunda asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

2018’den bu yana gündemde olan 3600 ek gösterge konusunun gelecek yılın içinde çözüme kavuşturulması planlanıyor. Ek gösterge; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idareciler başta olmak üzere hem memurun hem de memur emeklisinin maaşını etkiliyor. 3600 ek gösterge çıkınca özellikle emekli memurların maaş ve ikramiyesi artacak.

BAKANLIK: SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.”

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten dolayı toplu sözleşmeye ilişkin maddelerin güncellenmeye ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

''Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.”