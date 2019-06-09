Memura temmuz ayında 433 lira

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlara temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. 5 aylık enflasyonu yüzde 0.99 olarak açıklandı. Buna göre memurlara yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu.

ARTIŞ YANSITILACAK

Haziran enflasyonuna göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Şu ana kadar gerçeklen zam oranına göre, eş yardımı 295,38, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 68,56, 6 yaş üstünde 34,28 liraya çıkacak. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar yüzde 5.99'luk temmuz artışına göre 433,8 lira olacak. Eğer zam oranı yükselirse aile yardımı da artmış olacak.

AİLE PARASI ZAMLANIYOR

Kamu çalışanları temmuzda zamlı maaşlarla birlikte yan ödemelerde de artış görecek..