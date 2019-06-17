Memura temmuzda 3 zam

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı zamlanacak. Toplu sözleşmede memurlara temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı.

Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak. 5 aylık enflasyona göre, ise memurların Temmuz zammı yüzde 0.99 enflasyon farkıyla yüzde 5.99'a ulaşmıştı. (Takvim)