Memura ve emekliye verilecek enflasyon farkı kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla nihai şekline bir adım daha yakınlaştı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon Kasım ayında yüzde 3,51, yıllık bazda ise yüzde 21,31 oranında artış gösterdi. Açıklanan bu rakamlar ile memur ve emeklinin yıl başında alacağı enflasyon farkı da değişmiş oldu…

2021 KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR?

Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Temmuz ayında imzalanan toplu sözleşme kararına göre, yılın ikinci yarısında tespit edilen enflasyon oranının yüzde 3’ü geçmesi durumunda memur ve emekliye enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Bu kapsamda, enflasyon rakamları

Temmuz 2021’de 1,80

Ağustos 2021’de yüzde 1,12,

Eylül 2021’de yüzde 1,25,

Ekim 2021’de yüzde 2,39,

Kasım 2021’de yüzde 3,51 arttı.

5 aylık enflasyon artışı toplamda 10,47 oldu.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre, memur ve emekliye yüzde 3’ün üzerindeki enflasyon oranında zam yapılacağı için bugünkü rakamlarla memur ve emekliye aralık ayı enflasyonu hariç yüzde 7,47 oranında bir fark oluşmuş durumda.







