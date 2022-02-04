Ekonomi Memura ve emekliye ilk ayda zam farkı oluştu

Memura ve emekliye ilk ayda zam farkı oluştu

Ekonomi

Memura ve emekliye ilk ayda zam farkı oluştu

Milyonları ilgilendiren enflasyon rakamlarıyla birlikte maaş zamları yeniden gündeme geldi. Ocak itibarıyla memur ve memur emeklisine yüzde 2.5 ilave artışla 7.5’luk toplu sözleşme zammı yapılmıştı.

04 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enflasyon bu tutarın üzerine çıkınca fark yansıtılıyordu. Enflasyon farkıyla ocakta ilk 6 ay için geçerli zam yüzde 30.95’i bulmuştu. Memur ve memur emeklisine bir sonraki zam temmuzda hesaplanacak son 6 aylık enflasyona göre yapılacak.

Dün açıklanan ocak ayı enflasyonu yüzde 11.1 çıkınca yılın ilk ayı itibarıyla yüzde 3.6’lık fark (11.1-7.5=3.6) oluştu. Tabi bu fark geri kalan 5 ay içinde değişebilir. SSK ve Bağkur emeklisi için de şimdiden en az yüzde 11 zam göründü. Tabii net rakam temmuzda belli olacak.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
4 Ağustos 2022'de emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Acil nakit ihtiyacına hesaplı çözüm
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Metaverse harcamaları
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Otomobil alacaklara güzel haber! Krediler ile ilgili flaş karar...