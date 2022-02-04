Memura ve emekliye ilk ayda zam farkı oluştu

Enflasyon bu tutarın üzerine çıkınca fark yansıtılıyordu. Enflasyon farkıyla ocakta ilk 6 ay için geçerli zam yüzde 30.95’i bulmuştu. Memur ve memur emeklisine bir sonraki zam temmuzda hesaplanacak son 6 aylık enflasyona göre yapılacak.

Dün açıklanan ocak ayı enflasyonu yüzde 11.1 çıkınca yılın ilk ayı itibarıyla yüzde 3.6’lık fark (11.1-7.5=3.6) oluştu. Tabi bu fark geri kalan 5 ay içinde değişebilir. SSK ve Bağkur emeklisi için de şimdiden en az yüzde 11 zam göründü. Tabii net rakam temmuzda belli olacak.