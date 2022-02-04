Memura ve emekliye ilk ayda zam farkı oluştu
Milyonları ilgilendiren enflasyon rakamlarıyla birlikte maaş zamları yeniden gündeme geldi. Ocak itibarıyla memur ve memur emeklisine yüzde 2.5 ilave artışla 7.5’luk toplu sözleşme zammı yapılmıştı.
04 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Enflasyon bu tutarın üzerine çıkınca fark yansıtılıyordu. Enflasyon farkıyla ocakta ilk 6 ay için geçerli zam yüzde 30.95’i bulmuştu. Memur ve memur emeklisine bir sonraki zam temmuzda hesaplanacak son 6 aylık enflasyona göre yapılacak.
Dün açıklanan ocak ayı enflasyonu yüzde 11.1 çıkınca yılın ilk ayı itibarıyla yüzde 3.6’lık fark (11.1-7.5=3.6) oluştu. Tabi bu fark geri kalan 5 ay içinde değişebilir. SSK ve Bağkur emeklisi için de şimdiden en az yüzde 11 zam göründü. Tabii net rakam temmuzda belli olacak.
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