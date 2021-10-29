Memura ve emekliye yeni enflasyon farkı

Memur ve emeklilerin en çok takip ettiği verilerin başında enflasyon geliyor. Çünkü ortaya çıkan her rakam ocak ve temmuzdan sonraki her 6 aylık dönemde alacağı zammı da direkt etkiliyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri kasımın ilk haftasında netleşecek. Ancak bu rakamlar açıklanmadan önce Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerinde artışa gitmesi öne çıktı.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ

Merkez Bankası’nın tahminlerine göre; enflasyon yıl sonunda yüzde 18.4 olacak. Yukarı yönlü beklenti memur ve emeklinin temmuz-aralık dönemine ilişkin alacağı farkı da etkileyecek. Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

YÜZDE 3’Ü AŞAN ORANDA

2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın temmuz-aralık döneminde geçerli olacak şekilde yüzde 3 olarak uygulanmıştı. İlk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da maaşa eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu. Ocak ayında ise hem toplu sözleşme zammı yapılacak hem de bu zamma ilave olarak yüzde 3’ü aşan oranda enflasyon farkı eklenecek.

İLK ÜÇ AYDA GEÇMİŞTİ

Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 3 ayında toplamda yüzde 4.23’lük enflasyon rakamına ulaşılmıştı. Bu rakam da memur ve emeklisinin temmuz-aralık için aldığı yüzde 3’lük toplu sözleşme zammının yüzde 1.23 üzerinde bulunuyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA EKLENECEK

Merkez Bankası’nın beklentisi doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 18.4 olursa son 3 ayda (ekim, kasım ve aralık) yaklaşık yüzde 6-6.5’lik bir enflasyon bekleniyor. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşması demek. Buna bir de yeni toplu sözleşme zammı eklenecek. Ağustosta varılan anlaşmaya göre; Ocak 2022’de maaşlara yüzde 5 de toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece toplam zam yüzde 12’ye yaklaşacak. SSK ve Bağkur emeklisi ise eğer enflasyon beklentilere paralel oluşursa yüzde 10’a yakın zam alınacak.