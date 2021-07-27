Memurdan 600 lira seyyanen artış iki yıl için yüzde 38 zam talebi

Memur kesimi, toplantı öncesinde hükümetten beklentilerini dün açıkladı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış (iki yıl için toplam yüzde 38) ve toplam yüzde 6 refah payı verilmesini talep etti.

İSTEKLER BAKANLIĞA SUNULDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos’ta ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz” dedi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye Kamu-Sen ile birlikte hareket ederek belirledikleri ortak taleplerini dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduklarını söyleyen Yalçın, 51’i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesinin ayrıntıları ile ilgili de açıklamada bulundu.

SÖZLEŞMELİYE KADRO VERİLMELİ

Ali Yalçın, taleplerden bazılarını şöyle sıraladı:

Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı. Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli.

Kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli. Vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli.

Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli.

Vergi gelir kaybı üretmemeli, Gelir Vergisi’nde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. KİT’lerde yüzde 15’e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli.

KİT’lerde temel ücret gruplarından 1’inci grupta olanların tavanı yüzde 15, 2’nci grupta olanların yüzde 10, 3’üncü grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmalı.

Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli.

Tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılmalı. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı.

Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri yükseltilmeli. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.

Kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı.

Koronavirüs nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli.