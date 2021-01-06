Ekonomi Memurların lojman kira bedelleri belli oldu

Memurların lojman kira bedelleri belli oldu

Ekonomi

Memurların lojman kira bedelleri belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamu konutlarında kalan memurlara yönelik olarak yeni kira bedellerini belirledi. Kaloriferli kamu konutlarında metrekare başına kira bedeli 6.3 lira oldu.

06 Ocak 2021, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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Kamuda çalışan ve memur olanlara verilen lojmanlara ilişkin 2021 yılı kira bedelleri belli oldu. Lojmanlarda kiralar metrekare bazında alınıyor.

Buna göre;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m², kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m², kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m² kira bedeli alınacak.

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Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilecek.

Fatura giderleri 

Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için

Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m², su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m², elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m², konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m² ücret alınacak.

Isınma giderleri 

Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² olarak alınacak.

Tebliğ 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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