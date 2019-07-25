Yaklaşık 3.2 milyon memur ile 2.3 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında geri sayım başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak ve 2 yıl geçerli olacak zam oranları belli olacak. Peki, 2019 memur toplu sözleşme zam oranı ne kadar? Memurların toplu sözleşme süreci nasıl işleyecek? Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman? Refah payı ve seyyanen zam ne demek? İşte detaylar…

Toplu sözleşme görüşmelerine sayılı günler kala memurları temsil eden üç sendikanın talebi belli oldu. Türkiye Kamu Sen 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 artı 10, ikinci yıl yüzde 8 artı yüzde 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Memur Sen 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 artı 7, ikinci yıl yüzde 6 artı 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu Görüşmeler 1 Ağustos’ta başlayacak. Pazarlıkta kamu kesimini “Kamu İşveren Heyeti” temsil edecek. Heyete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Yasaya göre görüşmeler 1 ay sürecek. Anlaşma sağlanmazsa devreye “Hakem Kurulu” girecek. Kurul en geç 31 Ağustos’a kadar zammı belirlemiş olacak. Karar 3 gün içerisinde taraflara iletilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli

Süreli-süresiz sözleşmeli ayrımı son bulmalı

Gelir Vergisi’nde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da 754 lira kreş yardımı yapılmalı.

Toplu Sözleşme ikramiyesi 103 liradan 216 liraya yükseltilmeli

Eş yardımı 295 liradan 576 liraya çıkarılmalı

Çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli.

Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilmeli.

Servis hizmetinden tüm kamu görevlileri yararlandırılmalı.

Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli. İkramiye 2630 lira olmalı.

3600 ek gösterge vaadi yerine getirilmeli.

REFAH PAYI NEDİR? SEYYANEN NE DEMEK?

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Seyyanen de eşit bir biçimde anlamına geliyor.